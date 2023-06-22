Dolar ve Euro'nun ardından bir rekor da altından!

TCMB tarafından bugün açıklanan politika faiz kararı sonrasında Dolar, Euro, Sterlin, ve Yen'den Türk Lirası karşısında yeni rekorlar peş peşe geldi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde döviz ve değerli metaller zirvede yatay seyirde seyrediyordu.

TCMB geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün seçimler sonrasında politika faiz kararı için toplandı ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından piyasaların da merakla beklediği politika faizi belli oldu.

Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 27 ay sonra 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Politika faizini 27 ay sonra ilk kez arttıran TCMB Para Politikası Kurulu, karar metninden "parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir" dedi.

Rekorlar peş peşe geldi

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar geçtiğimiz hafta 23,75 TL seviyesine ulaşarak kırdığı tarihi rekoru bugünkü faiz kararı sonrasında 24,25 TL ile bir kez daha kırdı.

Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişini sürdüren Euro/TL da 26,62 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi.

Altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı. Gram altın TCMB'nin faizleri beklentilerin altında bir artış ile yüzde 15 seviyesine çıkarması sonrasında 1500 TL seviyesinin üzerini test ederek, rekor tazeledi.

KKM hesaplarında yeni rekor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576 milyar TL'den 2 trilyon 628 milyar TL'ye çıktı.

'NAS'A VEDA EDİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Nas’ ile ilişkilendirdiği ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ tezi için Nureddin Nebati’yi Hazine ve Maliye Bakanı, Şahap Kavcıoğlu’nu da Merkez Bankası (TCMB) Başkanı yapmıştı.

Erdoğan, faiz indirimlerini, "Kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu" ifadeleriyle açıklamıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 23,55 TL'den başlayan Dolar kuru faiz kararı sonrası 24,25 TL'den,

25,89 TL'den başlayan Euro 26,63 TL'den

30,07 TL'den başlayan Sterlin 30,83 TL'den,

16,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,97 TL'den işlem görüyor.