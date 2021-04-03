Dolara gece gece yine bir şeyler oldu!

Dolar kurunda gün içinde 2018’den sonraki en hızlı düşüş kayıtlara geçerken, kur 8 TL'ye kadar gerilemişti. Akşam saatlerinde dolar yönünü yukarı doğru değiştirerek 8.17'ye kadar yükseldi.

Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulamanın 2 ay uzatılması kararıyla beraber vatandaşlar yatırımını faize yönlendirdi.

Bu hamle sonrası döviz mevduatlarında yaşanan düşüş 2018’den sonraki en hızlı düşüş olarak kaydedildi.

Bu hamle sonrası dolar değer kaybederken gün içinde 8 liradan işlem gördü.

AKŞAM SAATLERİNDE YÜKSELİŞTE

Gün içinde 8 liraya kadar gerileyen Dolar, bu akşam 20.30'dan itibaren 8.17 TL'ye kadar yükseldi.