Dolara gece gece yine bir şeyler oldu!
Dolar kurunda gün içinde 2018’den sonraki en hızlı düşüş kayıtlara geçerken, kur 8 TL'ye kadar gerilemişti. Akşam saatlerinde dolar yönünü yukarı doğru değiştirerek 8.17'ye kadar yükseldi.
Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulamanın 2 ay uzatılması kararıyla beraber vatandaşlar yatırımını faize yönlendirdi.
Bu hamle sonrası döviz mevduatlarında yaşanan düşüş 2018’den sonraki en hızlı düşüş olarak kaydedildi.
Bu hamle sonrası dolar değer kaybederken gün içinde 8 liradan işlem gördü.
AKŞAM SAATLERİNDE YÜKSELİŞTE
Gün içinde 8 liraya kadar gerileyen Dolar, bu akşam 20.30'dan itibaren 8.17 TL'ye kadar yükseldi.
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