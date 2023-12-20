Dolar/TL'den yeni rekor, altın da yükselişte

2023 yılına Türk Lirası karşısında zirvede nokta koymaya hazırlanan piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılının son faiz kararı öncesinde piyasaların zirve seyri devam ediyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacak politika faiz kararı öncesinde bugün tüm veriler yakından takip edilecek. Dolar ve Euro, haftalardır art arda rekor tazeliyor. Dolar rekor 29,09 ile rekor seviyesinde kademeli olarak yükselirken, Euro ise 31,88 üzerinde seyrediyor.

Seçimlerin ardından 3,150 baz puan faiz artışına giden TCMB'nin yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi bekleniyor.

Piyasa beklentileri TCMB'nin 2023'ün yılın son faiz kararında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı yönünde.

Reuters anketine göre, TCMB'nin bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 42,5'e çekerek sıkılaştırma sürecinin son adımlarını atması bekleniyor.

TBMM'deki Bütçe görüşmelerinin ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının gölgesinde piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller 2023 yılını Türk Lirası karşısında zirvede kapatmaya hazırlanıyor.

TCMB'nin yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar kuru tahmini 29,62 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 65,39 oldu.

İşte 20 Aralık Çarşamba günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,09 TL'den başlayan Dolar 29,13 TL'den,

31,92 TL'den başlayan Euro 31,97 TL'den,

37,01 TL'den başlayan Sterlin 36,95 TL'den,

20,78 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,49 TL'den işlem görüyor.