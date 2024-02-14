Dolar/TL'den yeni rekor! Altın sert düştü

Dün ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında bir anda ortalığın karıştığı piyasalarda Dolar yeni güne Türk Lirası karşısında yeni bir rekorla başlarken, altın fiyatlarında ise hızlı bir geri çekilme yaşanıyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Piyasalar yeni güne dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin etkileriyle başladı. Dolar/TL'den yeni bir rekor gelirken altın, gümüş ve kripto paralarda çok sert bir geri çekilme yaşandı.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30,7423 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3,9 oldu.

Cari açık OVP tahminini aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2022 yılında 49,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açık, 2023 yılında 45,2 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için 42,5 milyar dolarlık cari açık öngörülmüştü.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi.

Türkiye'nin kredi risk primi yeniden 300 baz puana geriledi

Şubatta başlayan düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puana geriledi. Analistler ise Türkiye'nin CDS'lerindeki gerilemenin ülkenin iç ve dış dinamikleri kaynaklı olduğunu vurgulayarak, gelişmekte olan ülke CDS'leri ortalaması ile Türkiye'nin CDS'i arasındaki makasın 132 baz puanla 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini ifade etti.

ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de TÜFE ocak ayında yüzde 0,3'le beklentilerin üzerinde arttı. Artışın yüzde 0,2 olması bekleniyordu. Yıllık TÜFE yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e geriledi. Enflasyonun yüzde 2,9'a gerileyeceği tahmin ediliyordu. Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE ocak ayında yüzde 0,4'le yüzde 0,3'lük artış beklentisinin üzerinde yükseldi. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 3,9'da sabit kaldı. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 3,7'ye düşmesi bekleniyordu.

İşte 14 Şubat Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,73 TL'den başlayan Dolar 30,74 TL'den,

32,95 TL'den başlayan Euro 32,96 TL'den,

38,74 TL'den başlayan Sterlin 38,66 TL'den,

20,44 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,46 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,72 TL'den, Euro 32,95 TL'den, Sterlin 38,70 TL'den, Japon Yeni ise 20,43 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 1.992 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.991 Dolar'dan,

1.968 TL'den başlayan Gram altın 1.968 TL'den,

3 bin 350 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 350 TL'den,

13 bin 794 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 794 TL'den,

21,80 TL'den başlayan Gümüş ise 21,77 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.994 Dolar'dan, Gram altın 1.975 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 350 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 794 TL'den, Gümüş ise 21,89 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 49 bin 532 Dolar'dan başlayan Bitcoin 49 bin 674 Dolar'dan,

2 bin 636 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 650 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,49 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,55 Dolar'dan işlem görüyor.