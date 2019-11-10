Dolmabahçe'deki törende Mehmetçik gözyaşlarını tutamadı

Anıtkabir’de yapılan törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kuvvet Komutanları ile devlet erkanı katıldı.

MEHMETÇİK’İN GÖZYAŞLARI

İstanbul’da da aynı anda Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün son nefesini verdiği odada saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Buradaki törende saygı duruşu sırasında Ata’nın son nefesini verdiği yatağı başında nöbet tutan Mehmetçik saat 09.05’te gözyaşlarını tutamadı. Mehmetçiğin gözyaşlarını bir arkadaşı sildi.