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Dolu yağışı hastanelik etti! ''Hayatımda böylesini görmedim''

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Aracını koruyamaya çalışan bir kişi başından yaralandı.

Yozgat'taki dolu yağışı nedeniyle bir kişi yaralandı. 

Dün akşam saatlerinde ile bağlı Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinlerinde hasar oluştu.

ARABASINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

''HAYATIMDA BÖYLE DOLU GÖRMEDİM''

Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, "Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim" dedi.

Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.

Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada!Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada!3. Sayfa

 

DHA

Etiketler yozgat dolu yağışı
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