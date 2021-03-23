Meteoroloji uyarmıştı! Dev hortum kamerada!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Yozgat’ta beklenen yağış başladı. Sağanak ve dolu yağışının ardından hortum oluştu.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler, Eynelli, Külhüyük ve çevre köylerde oluşan hortum, cep telefonlarına yansıdı. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyü ile Eymir beldesi arasındaki bölgede yüksek gerilim direkleri devrildi.

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