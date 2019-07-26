Dry Aged dolabın markası S2000

Dry aged dolaplar etleri 0 ila 2 derece arasinda, yaklaşık %75 nem ile saklarlar. Dolap içindeki havanın içindeki tüm etlere homojen bir şekilde ulasmasini sağlayan bir fan sistemi içerir.



Dry aged yöntemi etin belirli şartlar altında 28 gün boyunca bekletilerek yaşlandırılması olarak bilinmektedir. Özellikle bunun için üretilen ve özel şartları sağlayan buzdolaplarına ise dry aged dolap denir.

Dry aged dolaplar etleri 0 ila 2 derece arasinda, yaklaşık %75 nem ile saklarlar. Dolap içindeki havanın içindeki tüm etlere homojen bir şekilde ulasmasini sağlayan bir fan sistemi içerir.

Dry aged dolabı için gerekli en önemli özelliklerinden biri de sterilizasyondur. Etlerin steril bir ortamda en az 28 gün kalmasi doğru yaşlandırma için gereklidir.

Yukarıda saydığımız özelliklerin kusursuz bir şekilde bir araya getirilmesi ile verimli çalışan ve etleri istenilen şekilde kuru yaşlandıran bir dry aged dolap elde etmiş oluruz.

Dry Aged dolaplar, S2000 Mutfak ve Soğutma firması tarafından Türkiye'de üretilmektedir. Yerli üretim olan bu modeller Türkiye'nin en iyi steakhouse ve restoranları tarafından tercih edilmektedir.

Bir dünya markası haline gelen Nusret Steakhouse, sektöre ilk girdiği günden beri S2000 marka dry aged dolap kullanmaktadır. Tüm yeni şubelerinde de S2000 kalitesinden vazgeçmemiştir. Yine ülkemizde sektörün öncüleri konumundaki diğer firmaların tercihlerinin de S2000 Mutfak olduğunu söylemek gerekir.

Sadece Türkiye değil, dünyanın bir çok noktasına ihraç edilen S2000 Dry Aged dolaplar yurtdışında da aranan bir marka haline gelmiştir. Almanya, Romanya, Yunanistan, Isviçre, Irak, Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan ve hatta Avustralya gibi pek çok ülkede ürünlerimiz tercih edilmiştir.

Soğutna sektöründe 35 yılı aşan bir tecrübeye sahip olan S2000, üretimin tüm aşamalarında kalite odaklı çalısmaktan vazgeçmemektedir. Kullandığı tüm parçalar sektörün en iyi üreticilerinden tedarik edilir. Tecrübe ve kalitenin ustaca buluşturulmasıyla ortaya verimli, kullanışlı ve fonksiyonel ürünler çıkmaktadır.