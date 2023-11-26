Düğün salonunda damadın başına gelenler şoke etti

Karabük’te düğün sonrası arkadaşları tarafından başında yumurtalar kırılıp, ketçap ve süt dökülerek una bulanan damadın o anları kameralara yansıdı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Kardemir) metalürji mühendisi olarak görev yapan Muhammet Yaşar, dünya evine girdi. YENİ EVLENEN DAMAT ZOR ANLAR YAŞADI Evinin önüne gelindiğinde gelin arabasından inen Yaşar, arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Kafasında yumurtalar kırılarak, ketçap sıkılıp, süt döküldükten sonra una bulanan Yaşar, zor anlar yaşadı.