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  3. 01 Nisan 2018 16:08

Düğünde kavga çıkınca gelinle damat kaçtı

Bursa'da düğün salonunda gelin ile damadın aileleri arasında kavga çıkınca gelin ve damat düğündne kaçtı.

Düğünde kavga çıkınca gelinle damat kaçtı
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Bursa'da düğün salonunda, gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında gelin ve damat, salondan el ele ayrılıp, bindikleri gelin arabasıyla uzaklaştı. Düğün iptal edilirken, kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Evlenmeye karar veren F.A. ile kız arkadaşı M.O., iddiaya göre, ailelerinin bu birlikteliğe karşı çıkması üzerine anlaşarak, kaçtı. Bir süre sonra ailelerini evlilik için ikna eden F.A. ve M.O., nikah tarihi alıp, düğün salonu kiraladı. Çiftin aileleri, yakınları ve davetliler dün akşam nikah töreninin yapılacağı düğün salonuna geldi. Nikah için hazırlıklar sürerken, gelin ile damadın aileleri arasında 'kız kaçırma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada damat F.A. ve gelin M.O., el ele tutuşup, salondan çıktıktan sonra gelin arabasına binerek, uzaklaştı.

DÜĞÜN İPTAL OLDU

Düğün salonunda, aileler arasında çıkan kavgada ise 3 kişi yaralanırken, 2 kişi baygınlık geçirdi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de kavgayı ayırmak ve kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Düğünün iptal edildiği öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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