Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü tebrikleri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü telefonla arayarak kutladı.

SIRBİSTAN

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle tebriklerini iletti" denildi.

AZERBAYCAN

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri detaylı şekilde ele alındı.

İTALYA

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.