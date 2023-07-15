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Dünya yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Dünya yanıyor: Termometreler 45 dereceyi gösterdi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan El Nino sıcaklıkları, turizm kenti Antalya’da da etkisini sürdürüyor. Dün gece saatlerinde 35 derece gösteren termometreler, gündüz ise 45 dereceye ulaştı.

Dünya genelindeki El Nino sıcaklıkları, Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Turizm kenti Antalya’da son 2 gündür mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün etkisini oldukça hissettirdi.

Dün gece saatlerinde 35 dereceye ulaşan sıcaklık, gündüz saatlerinde 45 dereceye yükseldi. Nem oranının yüzde 1 ölçüldüğü kentte yakıcı güneş cadde ve sokakları boşaltırken, normalde tıklım tıklım dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ndeki yoğunluk da yarı yarıya düştü. Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar ise şemsiyelerini açtı, bazıları da ağaç gölgelerinde ve sahilde denize girerek serinledi.

“CAYIR CAYIR YANIYOR”
Aşırı sıcaklıktan dolayı bunaldığını belirten motosiklet sürücüsü Veli Özkür, “Kaskla daha çok sıcak oluyor” dedi.

Gölgede havanın serinlemesini bekleyen vatandaşlardan Ersin Çiftçi de, “Hava çok sıcak, El Nino sıcakları. Gölgede havanın serinlemesini bekliyorum. Hava biraz serinlerse denize gidip yüzmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, “Ortalık cayır cayır yanıyor” diyerek yaşanan durumu özetledi. Öte yandan, sıcak hava dalgasının gelecek hafta içi de etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Etiketler antalya sıcak termometre
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