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  3. 30 Mayıs 2020 17:08

Dur ihtarına uymayıp ateş etti: 1 polis şehit

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda dur ihtarına uymayıp ateş açan zanlı, 1 polisi şehit etti.

Dur ihtarına uymayıp ateş etti: 1 polis şehit
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Diyarbakır’da dur ihtarına uymayan saldırgan, açtığı ateşte bir polisi şehit etti.

Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokak'ta "dur" ihtarına uymayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat ekipleri saldırganın yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Polis helikopteri de operasyona havadan destek veriyor.

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