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  3. Durmak yok, mücadeleye devam: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Durmak yok, mücadeleye devam: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Durmak yok, mücadeleye devam: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

Etiketler tsk msb terörist pkk
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