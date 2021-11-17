Düzce depremi başka depremi tetikler mi? Uzman isimden ''8 saat'' uyarısı

Düzce'de meydana gelen 5.2'lik depremi değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, ''Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir'' dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Selim, “Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı’na paralel olarak uzanan aktif bir faydır. Meydana gelen bu deprem 12 Kasım 1999 depremini meydana getiren Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz” diye konuştu.

NACİ GÖRÜR: "ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Prof. Dr. Naci Görür de Düzce depremiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.



Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Düzce-Çilimli civarında KAF’ın kuzey kolu üzerinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem muhtemelen zon içerisinde, 12 Kasım 1999’da kırılmamış olan küçük bir fay parçası tarafından üretildi. Endişe edilecek bir durum yok zira buradaki enerji 12 Kasım depreminde boşalmıştı.



Bazı arkadaşlarım soruyorlar, Düzce’de deprem olmuştu, niçin şimdi deprem oluyor diye. Arkadaşlar, bir fay kırılıp deprem üretirse biriktirdiği stresin tümünü boşaltmayıp kendi uzantısı veya yakın çevresine transfer edebilir veya fayda kırılmamış yerler kalabilir. bu noktalar da zamanla kırılıp daha küçük depremler oluşturabilir. Düzce’de böyle bir durum oldu. Ancak, 12 Kasım depremini üreten fay zonu daha uzun zaman 12 Kasım büyüklüğünde bir deprem üretemez. Sevgiyle"