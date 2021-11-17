Düzce'de 5.2 ve 4.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul da sallandı

Kandilli Rasathanesi, Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Saat 15.57'de ise 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Düzce'de saat 15.40'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

AFAD ise Düzce merkezli depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'de saat 15.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem yerin 7.11 kilometre altında gerçekleşti.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

Düzce Valisi yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, CNN Türk yayınına katıldı. Özlü şunları aktardı:

"Şu ana kadar bize gelen olumsuz bir durum yok. Düzce bildiğiniz gibi depremi daha önce de yaşadı. Düzce Deprem konusunda deneyimlidir. Ben Düzceli kardeşlerimin soğukkanlı olmasını öneriyorum, panik yapmasınlar. Düzce’de yapı stoğu bir taraftan yeniyken, yatay mimari esastır. Çok şükür bize gelen olumsuz bir aber yok."

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ERSOY: HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR

CNN Türk yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz gerçekle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.