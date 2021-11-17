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Düzce'deki 5.2'lik deprem kamerada

Düzce'de 5.2 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

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