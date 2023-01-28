Düzce'de alkollü taksici faciaya neden oldu: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce’de, alkollü olan taksi şoförü trafikte makas atarken otomobile çarptı. İki araç köprüden düşerken, kazada Zakire D. öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Ahmet K.'nın makas attığı 81 T ... plakalı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki 81 AG ... plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü Ahmet K. ile otomobil sürücüsü Muhammed S. ve yanındaki Şakir T. , Zakire D. ve Şevval C. yaralandı.

Yaralı 5 kişi çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zakire D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alıp, hastaneye gelen Zakire D.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet K., 2.83 promil alkollü çıktı.