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  3. 19 Temmuz 2019 14:06

Düzce'deki sel felaketinden kötü haber: Bir kişinin cesedi bulundu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor.

Düzce'deki sel felaketinden kötü haber: Bir kişinin cesedi bulundu
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Düzce'nin Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar nedeniyle kaybolan 7 kişiyi arama çalışmalarında bir kişinin cesedi bulundu.

Kayıp 7 kişiden birinin cansız bedeni denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma başlatıldı.

Diğer 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

KAYIP KİŞİLERİN KİMLİKLERİ

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel'in (3) selde kaybolduğu bildirildi.

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