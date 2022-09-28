Eczaneye giden vatandaş şokta! Yüzlerce ilaç bulunamıyor

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı ilacı vurdu. Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Gül, ciddi bir kriz yaşandığını belirterek “645 ilaçta sıkıntı var. Bunlar arasında kanser ilacı ve ağrı kesici de var” dedi.

Artan enflasyon ve beraberinde ilaçlara gelen zamların yarattığı sorunlara dikkat çeken Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, çok ciddi bir ilaç krizi yaşandığını belirtti.

Sabitlenen kur ile güncel kur arasındaki uçurum, ilaca erişimde ciddi sorunlar yaratıyor. Türk Eczacılar Birliği'nin (TEB) kayıtlarına göre, eczane raflarında olması gereken 645 çeşit ilaca artan enflasyonun da etkisiyle erişilemiyor. Eczacılar, 7,80’de sabitlenen kurun güncel rakamın çok altında kalması nedeniyle piyasada bulunamayan ilaç sayısının her geçen gün arttığı uyarısında bulunuyor.

Döviz kurunun artmasıyla beraber, ilaç firmalarının üretim yapmadığını belirten Ankara Eczacılar Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, ilaç yokluğunun şimdilerde yüzde 20’leri bulduğunu ve bu yokluğun yılsonuna kadar artarak devam edeceğini söyledi. Gül, sorunun çözülmesi için ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Gül, şunları söyledi: “Sabitlenen kur güncelin çok altında kaldı. İlaç camları ve flakonlar, şişe cama gelen çok ciddi zamlar var. 22 Nisan’da 150-200 kalem ilaca zam yapıldı. Ağustos’ta yapılan yüzde 25 zam üreticiyi tatmin etmedi. Şu an tansiyon ilacı, ağrı kesici, kanser ilacı bile bulunmuyor. Ekim ayında şuruplar bitmiş durumdaydı. Şimdi tansiyon ilaçları ve insülin ilaçları bitmiş durumda.”

Artan enflasyon ve krizin eczacılık mesleğine olan etkilerini anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kira, elektrik ve internet giderleri çok ciddi artmış durumda. Çoğu eczanemiz artık kapatma noktasına geldi. Söylemek istediğimiz, halk sağlığında eczanelerimizin artık geçinemez olduğudur. Asıl amacımız kur veya zam değil, halkın ilaca erişimini sağlamaktır. Ülkede çok ciddi bir ilaç krizi var. Bu kriz gittikçe artacak. Haklı sebeplerimizden ötürü de meslektaşlarımız taleplerini karşılamak ve hükümete sesimizi duyurmak için bir eylem planımız var.”

Birgün