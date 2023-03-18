Edib Çapanoğlu: Yeni Kitabım Kasım, Aralık Gibi Çıkacak

Yeni kitabını çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Edib Çapanoğlu, kişisel gelişim türünde bir kitap için hazırlıklarda bulunduğunu belirtti.

Yeni kitabının kasık veya aralık gibi çıkacağını ifade eden Çapanoğlu, “Bazı kişisel gelişim kitapları hayatımızı yoluna koymamızda büyük bir katkı sunar. Ben de özellikle toplumca büyük zorluklar içerisinden geçtiğimiz şu dönemde insanlara bir başucu kitabı sunmak istiyorum. Elbette kitap çıkarmak oldukça karmaşık bir süreç. Profesyonel bir şekilde çalışmak, kaliteli eserlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu nedenle çalışmalarımıza titizlikle devam ediyorum. İstiyorum ki okuyucularımı mutlu edecek bir kitabı onlara sunayım.” ifadelerinde bulundu.

Empati Duygusu Çok Önemli

Empati duygusunun değerli ve önemli bir duygu olduğunu belirten Edib Çapanoğlu, insanların empatiye ağırlık vererek özgürlüklerine ulaşabildiklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Çapanoğlu, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Empati, insanları bir arada tutan çok önemli bir duygu. Bizim kültürümüzde de bu duygu yoğun bir şekilde yer alıyor. Bir insan mutsuzsa ya da büyük bir acı çekiyorsa aslında hepimiz çekiyoruz. Zor bir duygu olmakla birlikte insan olmanın özü, empati duygusunda saklı, diyebilirim. Bu nedenle kitabımda bu duyguya çok fazla yer veriyorum. İnsanlar bir aradayken güçlü, birlikteyken bütün engelleri bertaraf ediyor. Kişisel gelişim kitaplarının bir kısmı empati duygusuna yer veriyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ben ağırlıklı bir şekilde empatiye odaklandım. Örneklerle empatiyi açıklamaya çalıştım.”

Doğru Kararları Vermemizi Sağlayan İnsanlar Oldukça Değerli

Doğru karar vermeyi sağlayan insanlar bulunduğunu, bu insanların çok değerli olduğunu ifade eden Edib Çapanoğlu, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “İnsanın hayatında çeşitli durumlarda bir karar vermesi gerekiyor. Doğru kararlar vermek bazen çok zordur. Bu nedenle bu tür zamanlarda çevremizde bize destek olacak insanların olmasını isteriz. Bazı insanlar, çevresindeki insanların en iyi adımı atabilmesi için çok büyük bir destekte bulunur. Ben bu tür insanların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında böyle insanların varlığı yine empati duygusuyla yakından alakalı. Dolayısıyla empatiyi her zaman ön planda tutmalıyız. Yeni kitabımda bu duyguyu olduğunca açık bir şekilde vermeye çalıştım.”