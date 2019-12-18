SON DAKİKA
TÜRK SİNEMASININ ÖNEMLİ İSMİ HAYATINI KAYBETTİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Aralık 2019 11:35

Edirne'de su maymunu görüntülendi

Anavatanı Güney Amerika olan su maymunu doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez tarafından Edirne'de görüntülendi.

Edirne'de su maymunu görüntülendi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstilacı bir tür olarak bilinen Su Maymunu nehirlerde ve sazlıklarla çevri göl kenarlarında yaşıyor. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Türkiye’ye gelmesinin ise ilginç bir hikâyesi var. Yaban hayatı uzmanlarına göre Romanya’da ve Rusya’da derisi için Güney Amerika’dan getirilerek çiftliklerde özel olarak üretilmeye başlandı. Rusya’daki su maymunları Aras nehri üzerinden Iğdır’a ve Ardahan’a Avrupa’dakiler de yine su yolları vasıtasıyla Edirne’ye gelerek Meriç ve Tunca nehirlerinde yaşamaya başladılar. Iğdır ve Ardahan da ‘Su iti’ olarak adlandırılan bu hayvan Edirne civarında yakın zamana kadar mutasyona uğramış bir fare türü olarak biliniyordu.

Hürriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
edirne , su maymunu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM