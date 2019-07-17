Edremit Üçüncü Kitap Fuarı’nda hedef 100 bin ziyaretçi

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı Edremit Kitap Fuarı’nın üçüncüsünde bu yılki hedef 100 bin ziyaretçiyi aşmak. Fuarda yazarlar, gazeteciler ve yerel yöneticiler kitapseverlerle buluşacak, çocuklara yönelik okuma atölyesi yapılacak.

Bu yıl da onlarca söyleşinin, imza gününün yapılacağı fuar Edremit ile Midilli’yi “iki yaka” etkinliğinde buluşturacak. Fuarda ayrıca Edremit tarihinin yanı sıra, zeytinin yolculuğu da söyleşi konuları içinde yer alacak.

Fuara 100’e yakını bölge yazarları olmak üzere, 160’a yakın, yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekili katılacak. 60’a yakın yayınevinin katılacağı fuar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yerel derneklerin ve kuruluşların yayınlarını da okuyucuyla buluşturacak.

ARSLAN: BU YIL HEDEF BÜYÜTTÜK

Edremit Belediyesi’nin ev sahipliğinde organize edilen “3. Edremit Kitap Fuarı” için Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Körfezin yetiştirdiği usta yazar, şair, gazeteci Sabahattin Ali’nin ismini ve anısını yaşatmak, bölge insanını kitapla ve yeni fikirlerle buluşturmak, kitaba ve kitap okumaya katkı sağlamak için bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Edremit Kitap Fuarı’nda her açıdan hedefi büyüttük. Fuarın yüz bin okuyucuyla buluşmasını hedeflediğimiz gibi, bu yıl ilk kez karşı yakamızdaki Midilliler şahsında Yunanlı yazarlara Türk yazarları da ölmez bir ağaç olan zeytin ağacının gölgesinde kardeşlik, barış ve aydınlık bir gelecek için buluşturmak istiyoruz” dedi.

FUAR 18:00 İLE 01:00 ARASINDA AÇIK OLACAK

3. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Edremit’de 2200 m2’lik Edremit Belediye Tesisleri’nde 9 gün boyunca saat 18:00 ile 01:00 arasında kitapseverlere açık olacak.

Edremit Belediyesi kitapseverlerin fuara katılımı kolaylaştırmak için 17-25 Ağustos tarihleri arasında, Edremit’in bütün mahallelerinden fuar merkezine ring seferleri düzenleyecek.

17 Ağustos Cumartesi günü başlayacak fuarın programı, fuara katılacak yazarlar, gazeteciler ve konuk listesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.