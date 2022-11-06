Ege beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha
Ege Bölgesi'nde deprem fırtınası yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizi'nde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Çevre illerden hissedilen depremin derinliği 4.0 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 6, 2022
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/M37DmjoFoR
06.11.2022, 10:27:57 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 4.0 km#Kandilli
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