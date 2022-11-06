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Ege beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

Ege beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha
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Ege Bölgesi'nde deprem fırtınası yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizi'nde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedilen depremin derinliği 4.0 km olarak ölçüldü. 

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Etiketler son dakika deprem ege denizi deprem oldu
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