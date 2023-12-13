Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 6.24 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 05.43 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.24 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2023
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2023-12-13
Saat:05:43:20 TSİ
Enlem:35.93694 N
Boylam:25.46194 E
Derinlik:6.24 km
Detay:https://t.co/wa0XNa7Bwq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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