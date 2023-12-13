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Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 6.24 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 05.43 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.24 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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