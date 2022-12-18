Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 08.01'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ege Denizi'nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı. Saat 08:01'de meydana gelen deremin derinliği 11.42 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2022-12-18
Saat:08:01:06 TSİ
Enlem:39.901 N
Boylam:23.887 E
Derinlik:11.42 km
Detay:https://t.co/q1wi3lzTo3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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