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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde saat 08.01'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Ege Denizi'nde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı. Saat 08:01'de meydana gelen deremin derinliği 11.42 kilometre olarak ölçüldü.

 

Etiketler ege denizi deprem afad
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