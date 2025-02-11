Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası merkezli depremler devam ederken dün gece de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 23:16 sularında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. Depremin İzmir ve çevre kentlerden de hissedildiği öğrenildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Muğla'nın Bodrum ilçesine 160.66 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Ege'de 28 Ocak'tan bu yana yüzlerce deprem meydana geldi. Yunanistan hükümeti teyakkuza geçerken depremlerin yanardağ kökenli değil sismik olduğu açıklandı. Öte yandan hazırlanan raporlarda söz konusu depremlerin volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali olduğu da bildirildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...