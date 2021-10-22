Ege ve Akdeniz'de peş peşe korkutan depremler
AFAD internet sitesinden alınan bilgilere göre Ege ve Akdeniz peş peşe depremlerle sarsıldı.
Ege'de ve Akdeniz'de peş peşe depremler yaşandı. AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilk deprem saat 13.11'de Aydın Didim ilçesinin 265 kilometre açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana geldi.
İkinci deprem saat 13.25'te Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Marmaris ilçesinin 164 kilometre açıklarında 3.9 şiddetinde yaşandı.
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