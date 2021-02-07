Ege'de deprem fırtınası! İzmir peş peşe iki kez sallandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 19.09'da merkez üssü Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7,8 kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM OLDU

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.22'de merkez üssü Karaburun ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.