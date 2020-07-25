17 bin liralık burs var ama alan yok!

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) tarafından sunulan ve sigortacılıkla ilgili olarak en popüler ve en prestijli program olarak kabul gören Temel Sigortacılık Eğitim Programı’na bu yıl 4. kez yüzde 100 burslu öğrenci kabul edilecek.

Sigorta Tatbikatçıları Derneği ile birlikte TSEV, sigortacılıkla ilgili bölümlerden yeni mezun olan 10 kişiye burs verecek.

Burs nakdi herhangi bir ödemeyi değil; 2020-2021 öğretim yılında gerçekleşecek olan 38. Dönem Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nda ücretsiz öğrenim görme hakkını kapsıyor. Program sonrasında TSEV, mezunların sigorta sektöründe iş bulmalarında da yardımcı oluyor.

Ancak sigortacılık mezunu gençler burstan habersiz. TSEV Genel Müdürü Mehmet Kalkavan, Sigortacılık bölümlerinden mezun 10 öğrenciye 1 yıllık eğitimi ücretsiz vereceklerini belirterek "Burs sadece program ücretine yönelik olup herhangi bir ek ödeme içermiyor. Bu programı bitiren öğrencilere iş bulmakta da yardımcı oluyoruz. Şimdiye kadar gençleri çok güzel pozisyonlara yerleştirdik. Ancak başvuru sayısı yetersiz kalıyor, geçen yılda 10 kişiye vermek istedik ancak 8 kişi başvurdu." diye konuştu.