Açıköğretim Sınafı'na girmek için gereken belgeler değişti

Haftasonu yapılacak olan Açıköğretim sınavına kadar Açıköğretim öğrencileri "ehliyet" ile de sınavlara girebiliyordu. Ancak Anadolu Üniversitesi'nden bugün yapılan bir açıklamayla ehliyet ve mesleki kimlik kartları sınava girmek için gerekli belgeler listesinden çıkarıldı.

İşte Anadolu Üniversitesi'nden yapılan o açıklama:

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

1. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Geçersiz Belgeler



Öğrenci Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi (Ehliyet)

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı