SON DAKİKA
UZMANLARDAN İSTANBUL İÇİN SICAK UYARISI: ŞEHRİ TERK EDİN !
Bakan açıkladı; Hükümet vergi kaçıranlara savaş açtı !
Bakan açıkladı; Hükümet vergi kaçıranlara savaş açtı !
Binlerce öğretmen için önemli karar ! Yürütmesi durduruldu
Binlerce öğretmen için önemli karar ! Yürütmesi durduruldu
PKK'da büyük çözülme, o isim silahlarıyla teslim oldu
PKK'da büyük çözülme, o isim silahlarıyla teslim oldu
İdam bile hafif kalır: 14 yaşındaki kıza intikam için tecavüz ettiler
İdam bile hafif kalır: 14 yaşındaki kıza intikam için tecavüz ettiler
İşte Türkiye'de satılan en az yakan otomobiller
İşte Türkiye'de satılan en az yakan otomobiller
Mahkemeden ''dizel araçlara yasak'' kararı
Mahkemeden ''dizel araçlara yasak'' kararı
Türk güzel Tuğba Ercan Miami plajını karıştırdı
Türk güzel Tuğba Ercan Miami plajını karıştırdı
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eğitim
  4. 29 Temmuz 2017 15:15

Binlerce öğretmen için önemli karar ! Yürütmesi durduruldu

Danıştay 12. Dairesi, sözleşmeli öğretmen sınav komisyonu hakkında kritik bir karar verdi.

Binlerce öğretmen için önemli karar ! Yürütmesi durduruldu
A+ A-

Mahkeme,komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurdu.

Eğitim İş, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe karşı dava açtı. Yönetmeliğin KPSS’yi bertaraf eder nitelikteki kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayan sözlü sınav uygulaması ve bu sınava ilişkin bağlı hükümlerin, Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten sendika, yönetmeliğin çok sayıda hükmünün iptal edilmesi istedi.

Danıştay 12. Dairesi'nde görülen davada mahkeme sözlü sınavı yapacak olan sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının, komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 
Eğitim İş'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kararda yer alan Daire hakimlerinin çok sayıdaki karşı oy görüşlerinden de anlaşılacağı üzere yönetmeliğin hukuken tartışmalı çok sayıda hüküm içerdiği açıktır. Özellikle sözleşmeli öğretmelerin alımına ilişkin sözlü sınav uygulamasının kariyer ve liyakat ilkelerini yerine getirmekten uzak olacağı, bununla birlikte yönetmelikte, mülakatın keyfilikten uzak ve yargı denetimine elverişli olacak şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer almamış olması, ayrıca, Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu, sağlık, eğitim, can güvenliği, engellilik durumlarına yönelik mazeret nedeniyle yer değiştirme imkanı tanınmaması nedeniyle daire hakimlerinin karşı oylarının yer aldığı görülmüştür. Bakanlığın kararda yer alan hususları iyi tahlil etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut haliyle sözleşmeli öğretmen istihdamı yönetmeliği birçok yönüyle hukuken tartışmalı ve kariyer ve liyakat ilkesini sağlayabilmesi bakımından eksiktir."

Sözleşmeli öğretmenlere yönelik yönetmelik 8 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

öğretmen atamaları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM