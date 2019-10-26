Bir yılda 798 yeni imam hatip okulumuz daha oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden büyük pay alan ve 2020-2022 yılları arasında toplam 30 milyar TL aktarılması planlanan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul sayısı rekor kırdı. TBMM’ye sunulan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, Türkiye’de din öğretimi yapan okul sayısı 5 bin 138’e çıktı.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre MEB’in 2020 yılına ilişkin bütçe teklifinde, imam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinin 2018-2019 eğitim öğretim dönemindeki sayıları da paylaşıldı. Bütçe teklifine göre, 2017-2018 yıllarında 4 bin 340 olan imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi sayısı, 2018-2019 yıllarında 5 bin 138’e yükseldi. Resmi verilere göre, bir yılda yapılan 798 yeni imam hatip okulunun 473’ünü, Anadolu imam hatip liseleri oluşturdu.

YENİ 636 İMAM HATİP ORTAOKULU

2017-2018 yıllarında dokuz olan uluslararası Anadolu imam hatip lisesi sayısına 2018-2019 yıllarında dört yeni okul daha eklendi. Aynı dönemde, sınavla öğrenci alan proje Anadolu imam hatip lisesi sayısı ise 131’den 311’e fırladı. Dini eğitim veren ortaokul sayında da çarpıcı bir artış yaşandı. Buna göre, 2017-2018 döneminde sayısı 2 bin 899 olan imam hatip ortaokuluna 636 yeni okul daha eklendi. Türkiye, 2019-2020 eğitim öğretim yılına 3 bin 535 imam hatip ortaokulu ile girdi.

DİNİ EĞİTİMDE 1.3 MİLYON ÖĞRENCİ

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5 bin 138 okula karşın sosyal bilimler, Anadolu ve fen liselerinin bağlı olduğu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesindeki okul sayısı 3 bin 71’de kaldı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 1.6 milyon, öğretmen sayısı ise 109 bin 470 olarak gerçekleşti.

Bütçe teklifinin, Hizmet Gerekçesi ve Hedefler bölümünde, imam hatiplerdeki öğrenci sayısı da açıklandı. Buna göre öğrenci sayısı şöyle açıklandı:

Anadolu imam hatip liseleri 525 bin 52

İmam hatip ortaokulları 713 bin 561

Açıköğretim imam hatip liseleri 120 bin 248

Yatılı imam hatip okulları 90 bin

ÜÇ YILDA 30 MİLYAR TL ÖDENEK

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 2018 yılında 6.6 milyar TL olan başlangıç ödeneğinden 1.1 milyar TL fazla harcadı. 2019 yılında ödeneği 8.6 milyar TL’ye çıkarılan müdürlük için 2020, 2021 ve 2022 yılları için sırası ile 9.9 milyar TL, 10.6 milyar TL ve 11.4 milyar TL bütçe öngörüldü.