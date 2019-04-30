Büyük hakaret ! Okullara skandal kitap dağıtıldı

Cahit Zarifoğlu tarafından kaleme alınan ''Bir değirmendir bu dünya'' adlı kitap, Genç Memur Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara dağıtıldı. Kitapta, CHP'nin Kıbrıs adasını Yunanistan'a teslim etmek istediği, serbest seks eğitimi, alkol, dans ve flörtün de temsilciliğini yaptığı öne sürülüyor.

CHP'yi suçlayıcı ifadeler içeren ‘Bir değirmendir bu dünya” adlı kitap, Genç Memur Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çanakkale'den sonra Adana'da da okullara dağıtıldı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, konuyu TBMM gündemine getirerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ”Kutuplaşmayı arttıran ve eğitim birliğini zedeleyen bu kitap toplatılacak mıdır ?” diye sordu.

Kitapta, CHP’nin Kıbrıs adasını Yunanistan’a teslim etmek istediği, serbest seks eğitimi, alkol, dans ve flörtün de temsilciliğini yaptığı öne sürülüyor. ”CHP iktidara gelirse, davar boğazlar gibi mescit kapatır” deniyor. Kemalist ve laik zihniyetli insanların arkasından gidenlerin de hata yaptığı ifade ediliyor.

KİTAPTA NELER VAR ?

“Tertemiz Müslümanlar oldukları halde kapitalist, faizci, Kemalist ve laik zihniyetli, gayr-i İslami bir gidişatın temsilcisi parti ve örgütlerin arkasından gidenler, hatalarını idrak edip doğruya yönelebilirler.

Kıbrıs'ta kan gövdeyi götürüp,onların kılları kıpırdamamışken biz, düşmana daha ilk kıpırdanışında şamarı indirdik. Ama zaferin siyasi ganimetini, aç bir leş kargası gibi sömürmeye kalkan, Kıbrıs'ı Yunan'a teslim etmeye razı batıl CHP iktidarı oldu.

Onlar serbest seks eğitiminin, kadın-erkek eşitliği adı altında hayvani bir yaşayışın, alkol ve dansın, flörtün taraftarlığını yapıyorlar, biz ise, İslami edep ve hicap içerisinde, çalışan, ibadet eden, hakkı gözeten insanlar olarak, hem dünyalarını hem de ahiretlerini imar eden insanların dünyasını kurmak istiyoruz.

CHP iktidara gelir gelmez, kendisine kalıtım yoluyla kurucu atalarından geçmiş İslam düşmanlığı gereği, davar boğazlar gibi mescid kapatmaya başlar. Komünizme ve kapitalizme inanan insanların meydana getirdiği topluluk ancak bir sürüdür”