Doğa Koleji satılıyor

Son günlerde öğretmenlere maaşlarını ödeyemediği için gündeme gelen Doğa Koleji okullarının satış süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kurum yaptığı açıklamada alıcı kurumla görüşmelerin son aşamaya geldiğini söyledi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibariyle son aşamaya gelinmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa Ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji’nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.