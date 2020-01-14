Yüzlerce öğretmenin maaşını alamadığı, binlerce öğrencinin eğitim hayatının sekteye uğradığı Doğa Koleji'nde kriz yine çözülemedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Doğa Koleji'ni satın alabilmek için kendi bünyesinde üçüncü bir vakıf kurduğu ortaya çıktı. İTÜ Eğitim Vakfı adlı yeni vakfın kuruluş çalışması bitmediği için kolejin resmi satışı da gerçekleşemedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı okulları bünyesinde barındıran İTÜ Geliştirme Vakfı ile kantin, sosyal tesis ve dergi satışıyla yıl sonu bütçesini zar zor zarar etmeden kapatabilen İTÜ Vakfı‘ndan sonra bir vakıf daha Doğa Koleji‘ni satın almak için topa girdi.

İTÜ’nün koleji satın almak için yeni bir vakıf kurduğu ortaya çıktı. Kurulan yeni vakfın bütçesinin ne kadar olacağı ve yönetim kurulunun kimlerden oluşacağı ise bilinmiyor.

İTÜ Rektörü Mehmet Karaca‘nın, Doğa Koleji’ni 800 milyon TL’lik teklifle İTÜ Vakfı’nca satın aldığı yönünde üç hafta önce yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

TAAHHÜT EDİLEN ÖDEME YAPILMADI



Sözcü, İTÜ Vakfı’nın bu koleji satın almasının imkansız olduğunu, kasasında yıl sonu itibariyle tek kuruş parası olmadığını gündeme getirmiş; 2020 yılı bütçe planlamasında 550 bin TL gelir elde etmeyi, bunun da 100 bin TL’sini bir sonraki yıla aktarmayı hedeflediğini ortaya çıkarmıştı.

19 Aralık 2019’da bir açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, satın alma süreciyle ilgili olarak; müzakere sürecinin İTÜ Vakfı ve Doğa Koleji arasında devam ettiğini duyurmuştu. Ancak aradan geçen üç haftada kamuoyuna satış sözleşmesi açıklanmadığı gibi satıştan sonra ilk ödeme kalemi olarak taahhüt edilen öğretmen maaşları da ödenmedi.

YÖNETİM KURULU AÇIKLANMIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi, satış süreciyle ilgili sessizliğini korurken aynı zamanda başkanlığını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yapacağı İTÜ Eğitim Vakfı adıyla üniversiteyle üçüncü bir vakıf kurulduğu öğrenildi. Yönetim Kurulu üyelerinin kim olacağı ise kamuoyuna açıklanmıyor.

DÖRT AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR

Doğa Koleji'nde şu an 45 bin öğrenci eğitim görüyor. İstanbul başta olmak üzere 15 ildeki 214 şubede mali sıkıntı yaşanıyor. 6 bin öğretmen ise dört aydır maaş alamıyor. Öğretmenler, 17 Ocak cuma günü öğrencilerin karnelerini alana kadar sorun çıkarmadan derse girecekleri öğrenildi. Öğretmenlerin, 18 Ocak cumartesi günü ise Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde yarıyıl tatiliyle beraber protesto eylemlerine yeniden başlayacakları öğrenildi.