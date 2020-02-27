İstanbul'da tarikat yurdu protestosu

Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde TİBAŞ Vakfı tarafından park ve belediye hizmet alanı yapılma şartıyla Üsküdar Belediyesi’ne verilen kamusal alan, 2019 yılında 49 yıllığına bedelsiz olarak Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na kız öğrenci yurdu yapması için tahsis edilmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Alkan'ın haberine göre mahalle sakinlerinin ilk günden itibaren tepki gösterdiği ve eylemler gerçekleştirdiği sürecin sonuna geliniyor.

Vakıf yetkililerinin yurt binasına öğrenci yerleştirmesi ve 28 Şubat Cuma günü yurt ve mesciti açacaklarını duyurmasıyla mahalle sakinleri Acıbadem Caddesi’nde yürüyüş düzenledi.

CHP’li vekil Sera Kadıgil’in de katıldığı protesto yürüyüşünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahalle sakinleri daha sonra tarikat yurdunun önüne gelerek basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Üsküdar Belediyesi’ni görevini yapmaya, Hilmi Türkmen’i halka cevap vermeye çağırıyoruz. Bu kaçak binayı yıktıracağız, hukuk kazanacak” ifadeleri kullanıldı.