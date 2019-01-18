İYİ Partili Taylan Yıldız, sözleşmeli öğretmenlere sahip çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım’da başlattığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav başvurularını başlattı. 10 Aralık-31 Aralık tarihlerinde öğretmen adayları sözlü sınava girdi. MEB, 15 Ocak 2019 tarihinde sözlü sınav sonuçlarının ilanını duyurdu.

Sözlü sınava giren öğretmen adayları, aldıklarını puanları görebilirken, puana dair itirazlar için bakanlık tarih verdi. Öğretmen adayları 16 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına dair itirazda bulunabilecek. 24 Ocak 2019 tarihinde itirazlara dair sonuçlar açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen tercihleri, 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacak, 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.Sözlü mülakat sonrasında adayların aldıkları puanlar tercih için kullanabilecekleri puanlar olacak. Bu durumda KPSS puanının bir işlevi kalmayacak.

MÜLAKAT, YANDAŞLARI DEVLETE SOKMA ARACI DEĞİLDİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Dr. Taylan Yıldız sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşıdı.Taylan Yıldız sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada “Sözleşmeli öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları, birçok aday öğretmenlerimizin KPSS puanlarının çok altında.

MÜLAKAT, YANDAŞLARI DEVLETE SOKMA ARACI DEĞİLDİR.” diyerek konuya açıklık getirmesi için Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili bugün Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Selamoğlu’na açıklamada bulunan Taylan Yıldız “mülakatın liyakatlı olanı seçmek için yapılmadığını, yandaşları seçme aracı haline getirildiğini” iddia etti.

Taylan Yıldız Açıklamasında Şunları Söyledi:

“Bir ülkenin geleceğini ve ideallerini genç nesiller oluşturur. Gençleri yetiştirme görevi ise öğretmenlere düşer. Bu kutsal meslek ne kadar layıkıyla yapılırsa genç nesiller de o kadar sağlam yetişir. AKP hükümeti tarafından getirilen öğretmenlikte kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar öğretmenlik mesleğine zarar vermektedir. Bundan dolayı tek tip öğretmenlik olmalıdır, o da kadrolu öğretmenliktir.

Son dönemde öğretmenlerin en büyük kanayan yaralarından birisi de sözleşmeli öğretmenlik alımlarında getirilen mülakat şartıdır. Zaten KPSS’ye girip derece elde etmiş insanlara adaletsiz bir mülakata girmelerini istemek zulümdür. Ülkemizde bütün mülakatlarda AKP torpili şartı getirildiğini sıkça duyuyoruz. Böylece mülakatın liyakatlı olanı seçme amacı ortadan kalkmış, yandaşları seçme aracı haline gelmiştir. Devlet kucaklayıcı olmak ve Peygamberimizin hadisinde de olduğu gibi emaneti ehline vermek zorundadır. Hükümet herhangi bir personel alımında kendisinden veya kendisinden değil gibi bir ayrıma gidemez. Sonuç itibariyle sözleşmeli öğretmenlik alımında getirilen mülakat şartı derhal kaldırılmalıdır.”