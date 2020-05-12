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  4. 12 Mayıs 2020 16:04

Kanser kızı için yardım istedi; Dolandırıldı!

Osmaniye'de, lenf kanseri kızı Elif Naz'ın (9) tedavisi için sosyal medyada yardım isteyen inşaat işçisi baba, kendilerini doktor olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı.

Kanser kızı için yardım istedi; Dolandırıldı!
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3 çocuk babası Ahmet Yalman, lenf kanseri olan kızı Elif Naz'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için sosyal medya üzerinden yardım istedi. Yalman ile irtibata geçen ve kendisini doktor olarak tanıtan C.A.,  "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor" diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anladı. Hemen polise başvurdu.


Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakanlanmasını istiyorum" dedi. Polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

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