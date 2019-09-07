Kayıt parası ödeyemediği için okula başlayamadı

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre Karaca ailesi ortaokula başlayan oğullarının adrese dayalı sistem üzerinden, Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu’na düştüğünü öğrendi. Kayıt için okula giden aileden Okul Aile Birliği yönetimi 1500 TL kayıt parası istedi. Aile, bu parayı ödeyemeyeceğini anlattı, vermedi. Bağış alamayan Aile Birliği, aileyi okul müdürüne yönlendirdi. Müdür Halit Aslan da, “Sen ESHOT’ta çalışıyorsun, iyi para alıyorsun. Bu bağışı yapın” dedi. Ailenin para ödemeyeceğini anlatması üzerine müdür, “Tamam, hallederiz” diyerek dosyasını aldı. Çocuğunun forma ve kıyafetleri alan aile, sabah oğullarıyla birlikte okula gitti. 400 öğrencinin bulunduğu okulda öğrencilerin sınıfları tek tek açıklandı, ancak oğullarının ismi okunmadı. Şok olan aile okul müdürü Aslan’ın yanına giderek, oğullarının isminin neden okunmadığını sordu. Müdür bir yanlışlık olabileceğini, ama kaydın bulunmadığını anlattı. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi olan aileye çözüm bulunacağı söylendi.

Saatlerce ağladı

Çocuğunun çok mağdur olduğunu belirten anne Gülçin Karaca, “Biz nakil ve torpilli öğrenci değiliz. Adrese dayalı sistem üzerinden, ikametgâh adresine göre belirlenin okula kaydımızı yaptırmak istedik. Büyük bir heyecanla okula gittik ama üzüntü yaşadık. Oğlum, arkadaşlarının arasında dışlanmış duruma düştü ve saatlerce ağladı. Daha önce kayıt yaptırmak için gittiğimizde bizden para istediler, vermeyince tavır koydular. Israr edince, ‘kaydınız alındı’ dediler. Demek ki kayıt parası vermediğimiz için kaydımızı yapmamışlar. Benim oğlum şimdi hangi okula gidecek. Üstelik okulun belirlediği kıyafetleri de aldık” diye konuştu.



