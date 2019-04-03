LGS başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında liselere giriş için yapılacak merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve

25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak

öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim

görüyor olmak.