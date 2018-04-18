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  4. 18 Nisan 2018 15:50

MEB Müsteşarı: Hiçbir öğrenci istemediği okula gitmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, hiçbir öğrenciyi istemediği okul türüne göndermeyeceklerini belirterek, ''Aynı okul türünden beş tercih de yapılabilir. İkamet adresi ve ortaokul bizim için ana kriter'' dedi.

MEB Müsteşarı: Hiçbir öğrenci istemediği okula gitmeyecek
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NTV'de lise geçiş sistemini değerlendiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, adrese dayalı sistemle yerleştirilecek adaylar için tercih bölgelerinin haziran ayında açıklanacağını belirterek, hiçbir öğrenciyi istemediği okul türüne göndermeyeceklerini söyledi.

Adrese dayalı yerleştirme kılavuzunun 2 Haziran'da yapılacak sınavın ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte haziran ortasında açıklanacağını belirten Tekin, “bunun için çok tedirgin olmaya gerek yok. Bizim taahhüdümüz evinize en yakın okullar. Eve yakın ikinci, üçüncü, beşinci okula yerleştireceğimiz taahhüdümüz var. Hiçbir öğrenciyi istemediği okul türüne göndermeyeceğiz. Tercih edilen okul türüne göre yerleştirme yapılacak. Öğrenciler aynı okul türünden beş tercih de yapabilir. İkamet adresi ve ortaokul bizim için ana kriter” diye konuştu.

meb müsteşarı , lise , ntv
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