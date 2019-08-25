MEB skandala el attı ! Bakan Selçuk: Soruşturma başlattık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Okul kayıtlarında zorla bağış alınamayacağının altını çizen Bakan Selçuk şunları ifade etti:

Bu yıl başladığımız özel öğretim kurumlarında bazı standartların getirilmesi konusunda çalışmalar var.

Yani bu okulların açılabilmesinin bir takım mekansal, fiziksel şartlarının ötesinde açan kurumun yetkinliği ile ilgili ya da yatırım sermayesiyle ilgili bazı kriterler getirip, bu kriterler doğrultusunda kim okul açmaya yetkindir sorusuyla bazı standartlar üzerinde çalışılıyor ve bunun yönetmeliği de bitmek üzere.

RİSKLİ OLAN OKULLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA VAR

Baktığımızda meseleye binlerce okuldan söz ediyoruz. Bunlardan bir iki tanesinde problem oluyor. Eğer bu sistemin bütünü içerisinde bir okul üzerinden bütün özel okulları yaftalarsak bu gereksiz güvensizlik oluşturuyor. Ama bu tür bir okul varsa da gereğini yapmak öncelikle öğretmenleri çocukları velileri mağdur etmemek için tedbirimizi almamız bizim sorumluluğumuz.

Biz bu olayın da farkındayız. Haftalar önce gelip bu kurumla ilgili gereken işlemler soruşturmanın yapılması ve riski olan okullarla ilgili de çalışmamız sürüyor. Soruşturma başlatıldı. Haftalardır zaten bildiğimiz bir konu.

KAYIT PARASI VE ÖZEL SINIF İDDİALARI

Anayasal olarak, zorunlu eğitimi ücretsiz olarak, veliden ücret almadan verme zorunluluğumuz var. Bu yasal bir zorunluluk.Adrese dayalı kayıt sisteminde zaten otomatik bir kayıt var. Velilerin bir takım belgeler götürerek kayıt yaptırması meselesi değil, e-okul üzerinden otomatik bir kayıt var. Herhangi bir okulun o adresteki bir öğrencimizin kaydını orada olduğu halde yapmıyorum demek gibi bir durumu asla yok. Yani böyle bir ihtimal olmamalı. Olur mu, olur. Böyle bir şey herhangi bir velimiz yaşamış mıdır, bize gelen şikayetlerden de biliyoruz ki bu tür yaşanmışlıklar var.

Hiçbir okulumuzda bağış alınmamaktadır diye bir şey söylemek doğru olmaz. Okul kayıtlarında zorunlu bağış alınamaz.Okulun içinde özel sınıf açmakla ilgili de hangi okulda, bu tür fiil işlenmişse bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği ve buna asla izin vermeyeceğimizi de kararlılıkla ortaya koyduk. Bu tamamen bir okulun içinde ayrı bir sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey. Okullarda okul aile birlikleri vasıtasıyla okulların kapasitelerinin artırılması için bazı çalışmalar var.Velilerden gönüllü olarak bağış alınıyor, talep ediliyor. Bunun da farkındayız. Bunun yasal bir dayanağı var.