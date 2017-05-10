MEB'den velilere uyarı: Sakın sözleşme imzalamayın

Milli Eğitim Bakanlığı son 6 ay içinde 60'tan fazla ruhsatsız faaliyet gösteren özel eğitim kursu tespit etti. Eğitim koçluğu, TEOG kampı, ödev merkezi gibi isimler altında dershanecilik yapmaya devam eden kurslara toplam 2 milyon TL ceza kesildi. Kurumların tamamı kapatıldı. 1 Ağustos 2017'den itibaren özel eğitim kursları sadece bir bilim grubunda faaliyet gösterebilecek. MEB bu kursları takip için dijital bir sistem geliştirdi. Kursların faaliyetleri elektronik ortamda denetlenecek.

ÜÇÜNCÜSÜNDE KAPANACAK

Ruhsatı olan ancak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na aykırı faaliyetler yaptığı tespit edilen çeşitli kurumlara yönelik de kapsamlı bir çalışma yapıldı. Reklamlarında öğrenci resmi kullanan, izinsiz yerleşim planı değişikliği yapan, gerçeğe aykırı ilan ve reklam veren toplam 10 ildeki 17 özel öğretim kurumuna 217 bin 740 TL para cezası kesildi. Bu kurumların kanuna aykırı faaliyeti bir kez daha işlediklerinin tespiti halinde, para cezaları 5'er kat artırılarak uygulanacak. Üçüncü kez aynı tespitin yapılması halinde ise bu kurumlara kapatma verilerek ruhsatları iptal edilecek.

VELİLERE SÖZLEŞME UYARISI

MEB velilere 1 Temmuz'dan sonra faaliyetlerinin yasadışı kapsama girecek olması nedeniyle ilkokul ya da ortaokul öğrencilerine yönelik özel etüt merkezleriyle sözleşme imzalamamaları gerektiğini duyurdu. TEOG hazırlık, ödev evi, danışmanlık merkezi, etüt merkezi gibi isimler altında kayıt alma eğiliminde olan kurumlara itibar edilmemesi istenirken, bu kurumlara idari para ve sürekli kapatma cezası uygulanacağı bildirildi. Kanun gereği, ilköğretim veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin yürütüldüğü bir kurum türü olarak tanımlanan "sosyal etkinlik merkezleri" ise il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasındaki işbirliği protokolleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek

DÖNÜŞÜM İÇİN 4 AY

MEB dershanelerin dönüşümün ardından tanımlanan özel öğretim kurslarını da mercek altına aldı. Daha önceden açılıp hâlâ birden fazla bilim grubunda faaliyet gösteren özel eğitim kursları 1 Ağustos 2017'den itibaren yapılarını tek bir bilim grubunda faaliyet gösterecek şekilde düzenlemek zorunda. Bu kurumlar MEBBİS elektronik takip sistemi üzerinde oluşturulan e-yaygın modülünden izlenecek. Kurslar faaliyet göstereceği bilim dalı dışındaki branşlardan öğretmen istihdam edemeyecek. Birden fazla derste kurs veren kuruma idari para cezası kesilecek. Sonrasında aynı şekilde faaliyet göstermesi halinde ise kurum açma izni ile çalışma ruhsatı iptal edilecek.