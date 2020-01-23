Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sosyal medyayı sallayan karar

Milli Eğitim Bakanlığı, yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'yi 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki 1 milyon öğrencinin ücretsiz erişimine sunacak. Bu gelişme çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Kullanıcılar söz konusu olan Embarcadero Delphi programının artık kullanılmayan bir program olduğu görüşünü savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Teknoloji Grubu (BTG) arasında 5 yıl süreli iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'nin, Bakanlığa bağlı 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki bir milyon öğrenciye erişim sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar söz konusu olan Embarcadero Delphi programının artık kullanılmayan bir program olduğu görüşünü savundu.

İşte sosyal medyada gündem olan Embarcadero Delphi programına gelen tepkilerden bazıları:

MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitimde öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda iş piyasasının ihtiyaç duyduğu en ileri düzeyde becerilere sahip olarak yetişmesini ve tüm eğitim süreçlerinin sektörle yakın iş birliği içerisinde yürütülmesini önemsediklerini ifade etti.