Okullar destekleme kursu açacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla bir yazı yayımladı.

MEB, koronavirüs salgınına, bilim insanlarının ile eğitimcilerin tüm uyarılarına rağmen, resmi ve özel eğitim kurumlarının, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik olarak 31 Ağustos 2020-6 Haziran tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açabileceğini belirtti.

ÖĞRETMENLER 24 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN OKULDA

- Yazıda, öğretmenlerin ve eğitim sendikalarının itirazlarına rağmen, öğretmenlerin mesleki çalışmalara 24 Ağustos Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacağı da belirtildi.

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri ise 21 Eylül tarihinden itibaren başlayacak.

- MEB, okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirileceğini de açıkladı.

- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde bugünden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek.

"EŞİTSİZLİK DAHA DA ARTACAK"

Uzaktan eğitimle birlikte eğitimin alanında eşitliğin daha da arttığını belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, çalışma takvimini değerlendirdi.

Aydoğan, şöyle konuştu:

“Resmî ve özel öğretim kurumlarında 8'inci ve 12'nci sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılması bir yandan devlet okullarını dershaneleştirmeyi, bir yandan da özel okul sahiplerinin kazançlarına kazanç katmayı amaçlamaktadır. Salgın ile birlikte yüz yüze eğitimdeki eşitsizlikler uzaktan eğitimde daha da arttı. Bu karar varolan eşitsizlikleri daha da derinleştirecek. Sınavın çocukların, gençlerin tüm yaşamlarını belirlediği bir gerçeklikte bu kararla yoksul ailelerin çocukları, dezavantajlı çocuklar, çocukların, gençlerin çoğunluğu için eşitsizlik daha da artacak.”