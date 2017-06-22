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  4. 22 Haziran 2017 19:52

ÖSYM, LYS tercih kılavuzunu yayımlandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

ÖSYM, LYS tercih kılavuzunu yayımlandı
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Buna göre, üniversite tercihleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)  Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme  Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yayımlandı. Buna göre, üniversite  tercihleri 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. 

 ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz,  adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle,  adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet  adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den  yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na,  bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet  sitesinden ulaşılabilecek.

Tercih süresi

Kılavuza göre, adaylar tercihlerini 18-26 Temmuz 2017 tarihleri  arasında yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi  içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden değişiklik  yapılabilecek.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra tercih süresi içerisinde  "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol  edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

2017-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha  fazla YGS puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS  puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini  internetten bireysel olarak yapacaklar.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına  yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2017-ÖSYS Yükseköğretim  Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan faydalanarak tercih bildiriminde  bulunacaklar.

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