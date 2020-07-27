YKS 2020 sonuçları sonrası YKS cevap anahtarı erişime açıldı

Yarın açıklanması beklenen YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

Adaylar tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacak.

YKS SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

CEVAP KAĞITLARI DA ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS cevap kağıtlarının erişime açıldığı da duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan duyuruda '2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.

YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

SONUÇ BELGESİ BEKLEMEYİN

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Ayrıca ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacaktır.

Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM, 21 Temmuz tarihinde bilgi amaçlı olarak YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. Üniversite adayları, YKS tercih kılavuzu ile birlikte geçmiş dönemde okulların taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenebiliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU EKRANI

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

Üniversite kontenjanları ve başvuru tarihi belli oldu

UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI %40'A ÇIKARILDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.