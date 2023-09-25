Ekipler eve girince hayatının şokunu yaşadı: O evden 2 kamyon çöp çıktı

Samsun’da yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle bakımını yapamayacak durumda olan 57 yaşındaki N.E.’nin 8 yıldır çöp biriktirdiği evi temizlendi.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç’un ihtiyaç sahibi olarak bildirdiği N. E.’nin evine giden ekipler, evde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Sosyal hizmetler ekibinin N. E. ile yaptığı görüşme sonrası kadının evde 8 yıldır çöp biriktirdiği anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çöp evi önce tamamen boşalttı. 2 kamyon çöp çıkan ev boşaltıldıktan sonra temizlenip ilaçlandı.

N. E. ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından özel bir Bakımevine yerleştirildi.