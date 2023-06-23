Ekmek 10 lira mı olacak? Ekmeğe 81 ilde zam yolda!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatının 10 lira olmayacağını ancak fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının 10 lirayı bulacağı iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Her ilde maliyet hesabı yapılıp ekmeğe zam yapılacak, oran yüzde 35.5’i geçmez" diye konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada her ilde maliyet hesabı yaparak ekmeğe zam yapılacağını söyledi.

Balcı açıklamasında, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu.

En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler.

Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35.5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz." dedi.